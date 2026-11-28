O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) prorrogou até segunda-feira (30) as inscrições para o processo seletivo que oferece 27.279 vagas temporárias de recenseador em todo o Brasil. Desse total, 448 oportunidades contemplam o Espírito Santo, incluindo municípios do Sul e da região do Caparaó.

A seleção busca profissionais para atuar no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola. Para concorrer a uma das vagas, os candidatos precisam ter ensino fundamental completo.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

O cargo oferece remuneração fixa mensal de R$ 1.741, além de pagamento por produtividade, que pode chegar a R$ 2.629. Os profissionais também terão direito ao auxílio-alimentação de R$ 1.192. Com isso, os ganhos mensais podem alcançar R$ 5.562.

Os contratados ainda terão direito a férias proporcionais, adicional de um terço de férias e 13º salário proporcional.

Confira as vagas do IBGE no Sul do Espírito Santo

Diversos municípios do Sul capixaba e do Caparaó contam com oportunidades. Confira a distribuição de vagas em algumas das áreas de trabalho previstas no edital:

Município ou área de trabalho

Castelo 10

Cachoeiro de Itapemirim 9

Alegre 9

Muniz Freire 9

Iúna 9

Alfredo Chaves 7

Ibatiba 7

Guaçuí 6

Marataízes 5

Vargem Alta 5

Irupi 5

Anchieta e Piúma 5

Itapemirim 4

Iconha 4

Ibitirama 4

Conceição do Castelo 4

Jerônimo Monteiro 3

Dores do Rio Preto 3

Rio Novo do Sul 3

Divino de São Lourenço 3

Como se inscrever no processo seletivo do IBGE?

Os interessados têm até as 23h59 de segunda-feira (30) para realizar a inscrição pelo site da Fundação Cesgranrio, responsável pela organização do processo seletivo. A taxa de participação custa R$ 70.

A seleção prevê uma prova objetiva para 31 de janeiro de 2027, das 13h às 17h. Os candidatos responderão a 60 questões de múltipla escolha, distribuídas entre Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Técnicos.

O que faz um recenseador do IBGE?

Os profissionais visitarão estabelecimentos agropecuários para realizar entrevistas e coletar informações. O levantamento ajudará a atualizar os dados sobre o campo brasileiro e subsidiará pesquisas e políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do setor.

A contratação temporária tem duração prevista de até seis meses, com possibilidade de prorrogação, conforme as condições estabelecidas no edital.

Leia também: Estudantes podem concorrer a vagas de estágio com bolsas de até R$ 1.500 no ES