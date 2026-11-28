IBGE amplia prazo de inscrições para vagas de nível fundamental no ES
Para concorrer a uma das vagas, os candidatos precisam ter ensino fundamental completo.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) prorrogou até segunda-feira (30) as inscrições para o processo seletivo que oferece 27.279 vagas temporárias de recenseador em todo o Brasil. Desse total, 448 oportunidades contemplam o Espírito Santo, incluindo municípios do Sul e da região do Caparaó.
A seleção busca profissionais para atuar no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola. Para concorrer a uma das vagas, os candidatos precisam ter ensino fundamental completo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O cargo oferece remuneração fixa mensal de R$ 1.741, além de pagamento por produtividade, que pode chegar a R$ 2.629. Os profissionais também terão direito ao auxílio-alimentação de R$ 1.192. Com isso, os ganhos mensais podem alcançar R$ 5.562.
Os contratados ainda terão direito a férias proporcionais, adicional de um terço de férias e 13º salário proporcional.
Confira as vagas do IBGE no Sul do Espírito Santo
Diversos municípios do Sul capixaba e do Caparaó contam com oportunidades. Confira a distribuição de vagas em algumas das áreas de trabalho previstas no edital:
Município ou área de trabalho
Castelo 10
Cachoeiro de Itapemirim 9
Alegre 9
Muniz Freire 9
Iúna 9
Alfredo Chaves 7
Ibatiba 7
Guaçuí 6
Marataízes 5
Vargem Alta 5
Irupi 5
Anchieta e Piúma 5
Itapemirim 4
Iconha 4
Ibitirama 4
Conceição do Castelo 4
Jerônimo Monteiro 3
Dores do Rio Preto 3
Rio Novo do Sul 3
Divino de São Lourenço 3
Como se inscrever no processo seletivo do IBGE?
Os interessados têm até as 23h59 de segunda-feira (30) para realizar a inscrição pelo site da Fundação Cesgranrio, responsável pela organização do processo seletivo. A taxa de participação custa R$ 70.
A seleção prevê uma prova objetiva para 31 de janeiro de 2027, das 13h às 17h. Os candidatos responderão a 60 questões de múltipla escolha, distribuídas entre Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Técnicos.
O que faz um recenseador do IBGE?
Os profissionais visitarão estabelecimentos agropecuários para realizar entrevistas e coletar informações. O levantamento ajudará a atualizar os dados sobre o campo brasileiro e subsidiará pesquisas e políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do setor.
A contratação temporária tem duração prevista de até seis meses, com possibilidade de prorrogação, conforme as condições estabelecidas no edital.
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