Idaf coloca em operação usina fotovoltaica para abastecer unidades em todo o Espírito Santo

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) iniciou uma nova etapa de sua transição energética com a entrada em operação de sua própria usina fotovoltaica. Instalada na Fazenda Santana, em Cariacica, a estrutura já está em funcionamento e representa um avanço na modernização da gestão pública, aliando economia de recursos, inovação e sustentabilidade.

Com capacidade estimada de geração de 182,5 mil quilowatts-hora (kWh) por mês, equivalente a 2,19 gigawatts-hora (GWh) por ano, a usina tem potencial para proporcionar uma economia anual de aproximadamente R$ 1,53 milhão aos cofres públicos, o equivalente a R$ 127,7 mil mensais em créditos de energia. A redução projetada nas despesas com eletricidade varia de 80% a 95%.

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A energia produzida será utilizada para atender à sede administrativa do Idaf, em Vitória, e aos escritórios do Instituto distribuídos pelos municípios capixabas. A estrutura também permitirá beneficiar outros órgãos estaduais, como o Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema) e a Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), ampliando o alcance dos benefícios econômicos e ambientais.

Para o diretor-geral do Idaf, Ronaldo Lubiana, a iniciativa demonstra que a modernização da administração pública pode gerar resultados permanentes para o Estado.

“Estamos mostrando, na prática, que defesa agropecuária, preservação ambiental e inovação caminham juntas. Mais do que reduzir despesas, estamos transformando a maneira como o Idaf consome energia e contribuindo para uma gestão pública mais moderna, eficiente e sustentável. É um investimento que gera economia para o Estado e benefícios para toda a sociedade capixaba”, destacou Lubiana.

Integração entre órgãos garante execução em nove meses

A implantação da usina é resultado de uma atuação integrada entre o Idaf, a Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), por meio do Centro de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento (CPID), a Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes).

Um dos destaques do empreendimento foi a agilidade de sua execução. Entre a concepção do projeto e a entrega da estrutura, foram necessários apenas nove meses, demonstrando a capacidade de articulação entre os órgãos estaduais para transformar planejamento em resultados concretos.

Além da economia financeira, a usina contribui para ampliar a participação de fontes renováveis na matriz energética utilizada pelo poder público, com baixa demanda de água durante sua operação e sem emissão direta de gases de efeito estufa na geração de eletricidade.

Próxima etapa prevê eletropostos e veículos elétricos

A entrada em funcionamento da usina representa a primeira etapa de um projeto mais amplo de transição energética do Idaf.

O Instituto já planeja a instalação de eletropostos em suas unidades, preparando a infraestrutura necessária para a substituição gradual da frota de veículos a combustão por modelos elétricos e híbridos.

A iniciativa deverá contribuir para reduzir despesas com combustíveis e manutenção, além de diminuir as emissões associadas às atividades de fiscalização, defesa agropecuária e proteção florestal realizadas em todo o território capixaba.

Compromisso com a sustentabilidade e a descarbonização

O empreendimento está alinhado às diretrizes do Plano Estadual de Descarbonização e à estratégia NetZero do Governo do Espírito Santo, que estabelece a meta de alcançar a neutralidade climática até 2050.

Com a usina em funcionamento, o Idaf passa a incorporar a geração de energia renovável à sua estrutura operacional, fortalecendo o compromisso institucional com a eficiência administrativa, a responsabilidade ambiental e o uso racional dos recursos públicos.

A iniciativa consolida um novo modelo de gestão energética no Instituto, demonstrando que investimentos em sustentabilidade podem produzir benefícios econômicos duradouros e contribuir diretamente para a modernização do serviço público capixaba.