Idoso de 70 anos morre afogado em lagoa no ES
Francisco Antonio Orladi entrou na Lagoa do Aguiar para nadar e não retornou à superfície; bombeiros localizaram o corpo durante buscas subaquáticas.
Um idoso de 70 anos morreu após se afogar na Lagoa do Aguiar, na zona rural de Linhares, na última sexta-feira (20).
A vítima, identificada como Francisco Antonio Orladi, entrou na lagoa para nadar, mas não voltou à superfície. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou buscas subaquáticas, até localizar o homem já sem vida.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Segundo a Polícia Civil, o corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares, para os procedimentos necessários antes da liberação aos familiares.
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