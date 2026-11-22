Um idoso de 70 anos morreu após se afogar na Lagoa do Aguiar, na zona rural de Linhares, na última sexta-feira (20).

A vítima, identificada como Francisco Antonio Orladi, entrou na lagoa para nadar, mas não voltou à superfície. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou buscas subaquáticas, até localizar o homem já sem vida.

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Segundo a Polícia Civil, o corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares, para os procedimentos necessários antes da liberação aos familiares.

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