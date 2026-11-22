Um homem foi morto após ser agredido com um pedaço de madeira e esfaqueado durante uma discussão por causa de aluguel atrasado, na última sexta-feira (20), na localidade de Córrego Dummer, em São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo.

Segundo a Polícia Militar, o desentendimento começou quando o proprietário do imóvel cobrou o pagamento da dívida de um inquilino. Durante a discussão, o suspeito atingiu a vítima com um pedaço de madeira e, em seguida, desferiu golpes de faca.

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Um segundo inquilino tentou intervir, mas também foi ameaçado com uma faca. Ele conseguiu escapar sem ser atingido. Após o crime, o suspeito fugiu.

A Polícia Civil investiga o caso por meio da Delegacia de São Domingos do Norte. Até a última atualização, ninguém havia sido preso. O corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina.

Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas anonimamente pelo Disque-Denúncia 181.

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