Uma mulher de 40 anos foi resgatada por guarda-vidas após não conseguir retornar à faixa de areia na Praia da Colônia, em Marataízes, neste sábado (21).

De acordo com o guarda-vida Leonardo Amorim, a vítima teve dificuldades para voltar à praia em um trecho conhecido pela presença de corrente de retorno, que pode puxar os banhistas para áreas mais profundas.

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Diante da situação, os guarda-vidas entraram no mar utilizando equipamentos de salvamento e conseguiram retirar a mulher da água.

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