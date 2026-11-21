Mulher de 40 anos é resgatada por guarda-vidas após ser arrastada por correnteza em Marataízes
Vítima teve dificuldade para retornar à areia em trecho com corrente de retorno, nas proximidades de Geredés.
Uma mulher de 40 anos foi resgatada por guarda-vidas após não conseguir retornar à faixa de areia na Praia da Colônia, em Marataízes, neste sábado (21).
De acordo com o guarda-vida Leonardo Amorim, a vítima teve dificuldades para voltar à praia em um trecho conhecido pela presença de corrente de retorno, que pode puxar os banhistas para áreas mais profundas.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Diante da situação, os guarda-vidas entraram no mar utilizando equipamentos de salvamento e conseguiram retirar a mulher da água.
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