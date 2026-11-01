INMET emite novo alerta de chuva forte para cidades do ES
Inmet emitiu alerta amarelo para chuva de até 50 mm por dia e ventos de até 60 km/h neste domingo (1º) no Espírito Santo.
Moradores devem ficar atentos às condições do tempo neste domingo (1º). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de chuvas intensas, classificado como perigo potencial, com previsão de chuva de até 50 milímetros por dia e ventos que podem chegar a 60 km/h.
O aviso começou às 8h54 e permanece válido até as 23h59 deste domingo. Segundo o Inmet, a previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao longo do dia, acompanhada de rajadas de vento entre 40 e 60 km/h.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Apesar da classificação de perigo potencial, o órgão aponta baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Orientações durante o alerta
Em caso de rajadas de vento, a recomendação é evitar abrigo debaixo de árvores, devido ao risco de queda de galhos e de descargas elétricas. Também é importante não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
O Inmet orienta ainda que a população evite utilizar aparelhos eletrônicos ligados diretamente à tomada.
Para mais informações e orientações, os moradores podem entrar em contato com a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou com o Corpo de Bombeiros, pelo número 193.
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