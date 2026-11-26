Irupi suspende aulas após previsão de chuva de até 100 mm
Prefeitura adotou a medida preventiva diante da previsão de chuvas intensas, ventos fortes e riscos de alagamentos e deslizamentos.
A Prefeitura de Irupi, na região do Caparaó capixaba, suspendeu as aulas presenciais nos turnos vespertino e noturno desta quinta-feira (26). A decisão ocorre diante do alerta laranja de chuvas intensas e do aviso de alto impacto emitido pela Defesa Civil Estadual.
A Secretaria Municipal de Educação e a Defesa Civil Municipal adotaram a medida de forma preventiva para garantir a segurança dos alunos, professores e demais profissionais da educação.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A previsão aponta possibilidade de acumulados de até 100 milímetros de chuva em algumas localidades. Além disso, há risco de tempestades acompanhadas de raios, granizo e rajadas de vento entre 60 e 100 km/h.
O município já enfrenta os impactos das fortes chuvas registradas nos últimos dias. A situação exige atenção em estradas, pontes e áreas suscetíveis a alagamentos e deslizamentos.
Com a suspensão das aulas, a administração municipal busca evitar o deslocamento da comunidade escolar durante o período de maior risco.
A Prefeitura de Irupi segue monitorando as condições meteorológicas em conjunto com a Defesa Civil. A orientação é que os moradores redobrem os cuidados, evitem áreas de risco e acompanhem os comunicados oficiais.
O comunicado da administração municipal não informa sobre a suspensão das aulas de sexta-feira (27).
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