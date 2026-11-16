Itapemirim: prefeitura abre consulta pública para elaborar Plano de Mobilidade Urbana

A Prefeitura de Itapemirim divulgou uma consulta pública para ouvir os moradores e reunir informações que vão contribuir para a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana do município.

A iniciativa busca identificar como a população se desloca diariamente e quais são as principais necessidades relacionadas ao trânsito e à infraestrutura de transporte.

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A pesquisa pretende levantar informações sobre os trajetos realizados pelos moradores, incluindo os locais de origem e destino, os motivos dos deslocamentos e os meios de transporte utilizados. Os dados vão ajudar a orientar futuras melhorias nas calçadas, ruas, transporte público, ciclovias e segurança viária.

O questionário é destinado a pessoas com 16 anos ou mais e pode ser respondido pela internet. Segundo a Prefeitura, o preenchimento leva aproximadamente cinco minutos. A participação é anônima e não exige informações pessoais, como nome, telefone ou endereço.

As respostas serão utilizadas exclusivamente na elaboração do Plano de Mobilidade Urbana, seguindo as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Lei nº 13.709/2018.

Como participar

Os moradores interessados podem acessar o formulário eletrônico e responder às perguntas sobre seus hábitos de deslocamento.

Acesse a pesquisa: Clique aqui para participar da consulta pública.

A participação da população permitirá identificar demandas e prioridades para o planejamento da mobilidade urbana de Itapemirim nos próximos anos.