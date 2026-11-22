Um jacaré-do-papo-amarelo foi encontrado na calçada às margens da Rodovia Leste/Oeste, na região de Vale Encantado, em Vila Velha.

O Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) foi acionado pelo telefone 190 para atender à ocorrência. No local, os policiais identificaram um exemplar da espécie Caiman latirostris, classificada como vulnerável na lista estadual de fauna ameaçada de extinção.

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A equipe realizou o manejo e o recolhimento do animal com segurança. Em seguida, o jacaré foi encaminhado ao Instituto Caiman, em Vitória, onde passará por avaliação e receberá a destinação adequada.

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