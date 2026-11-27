O ex-presidente Jair Bolsonaro teve melhoras clínicas, mas segue sem previsão para receber alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), segundo o novo boletim médico do hospital onde está desde a última sexta-feira, 20.

Bolsonaro está internado com diagnóstico de suboclusão intestinal e broncopneumonia. Segundo o hospital, também houve melhora laboratorial e radiológica.

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O ex-presidente iniciou a dieta líquida por via oral, e apresenta “boa tolerância até o momento”, afirma o boletim. “Deverá seguir em tratamento clínico e antibioticoterapia”, diz.

A internação é decorrente de complicações da facada sofrida por Bolsonaro em 2018. No domingo (22), o foi identificado um quadro pneumonia broncoaspirativa bilateral.

No fim de semana, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)Alexandre de Moraes liberou a visita dos filhos ao ex-presidente no hospital, mas proibiu celulares e câmeras. Bolsonaro cumpre pena em prisão domiciliar por condenação na Suprema Corte pela trama golpista.

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