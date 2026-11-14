Jornalista capixaba lança primeiro livro de poemas

Entre as experiências do cotidiano, as contradições das grandes cidades e os sentimentos que atravessam a existência humana, o jornalista capixaba Rondinelli Schaider Thomazelli encontrou na poesia uma forma de transformar vivências em palavras. O resultado é seu primeiro livro de poemas, “Meu corpo tatuado na pele da terra”, publicado pela editora Cousa.

Com 15 anos de experiência no jornalismo político e na comunicação pública em Brasília, o autor apresenta uma coletânea que percorre temas como memória, desejo, afeto, solidão e as dores da existência. Os textos apostam em uma linguagem visceral, urbana e sensorial, sem se prender a métricas rígidas ou formatos tradicionais.

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A obra nasce, segundo a apresentação editorial, de um conjunto de experiências, sentimentos e sonhos acumulados ao longo dos anos. Nos poemas, a subjetividade individual se mistura às paisagens e contradições do mundo, criando uma espécie de geografia afetiva que transita entre a solidão dos portos e a intensidade das noites nas metrópoles.

A proposta é explorar a relação entre corpo e território, usando a carne como linguagem e a terra como suporte para reflexões sobre a condição humana.

Poesia como enfrentamento da vida

Na apresentação do livro, a editora Cousa define a coletânea como uma obra corajosa, aberta ao erro e que convida o leitor a abandonar as defesas para experimentar a vida em sua forma mais intensa e transformadora.

A orelha do livro é assinada pelo professor Fábio Brito, que destaca a capacidade da poesia de Rondinelli de conduzir o leitor a reflexões profundas sobre o humano, suas dúvidas e inquietações.

O texto também chama atenção para o ritmo da obra em contraste com a velocidade do mundo contemporâneo. Em meio a tantas guerras, dores e transformações, a poesia aparece como um convite à pausa, à reflexão e ao enfrentamento da própria existência.

Ao comentar os versos, Fábio Brito destaca a busca do poeta pelos mistérios do indivíduo e pela compreensão dos sentimentos que atravessam a experiência humana.

Quem é Rondinelli Schaider Thomazelli?

Nascido no Espírito Santo, Rondinelli Schaider Thomazelli é jornalista profissional e escritor. Vive em Brasília há 15 anos e construiu uma carreira marcada pela cobertura política e econômica, além da atuação em comunicação institucional.

Ao longo da trajetória, trabalhou como repórter, colunista político, editorialista e correspondente multimídia de veículos da Rede Gazeta, de Vitória. Também acumulou experiência em assessorias de comunicação e imprensa no Congresso Nacional, no Governo Federal, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e no Supremo Tribunal Federal (STF).

Antes da estreia na poesia, já havia escrito o livro “O jornalismo literário de Rubem Braga na guerra”. Também atuou como codiretor e roteirista do documentário “O pequeno Cachoeiro de Raul Sampaio”.

Com “Meu corpo tatuado na pele da terra”, o jornalista amplia sua produção literária e apresenta ao público uma nova faceta de sua relação com a palavra: menos ligada à objetividade da notícia e mais dedicada às subjetividades, aos sentimentos e às contradições da vida.