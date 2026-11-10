Jovem de 19 anos revela função de químico dentro de facção e acaba preso no ES

Um jovem de 19 anos, suspeito de atuar como químico de uma facção criminosa, acabou preso após uma abordagem da Polícia Militar em Vitória. Durante a ação, na tarde de segunda-feira (9), os agentes encontraram uma pistola calibre 9mm, munições e carregadores dentro do veículo que ele dirigia.

Segundo a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), o suspeito afirmou que preparava drogas para uma liderança criminosa. Os entorpecentes abasteciam pontos de venda em diferentes regiões da capital.

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A prisão aconteceu durante um patrulhamento de militares da 6ª Companhia do 1º Batalhão. Os policiais perceberam que o motorista de um carro com vidros totalmente escurecidos freou bruscamente ao avistar a viatura. Em seguida, ele tentou mudar de direção.

A atitude chamou a atenção da equipe, que decidiu abordar o condutor. Durante a revista no automóvel, os militares localizaram uma pistola 9mm com numeração suprimida, dois carregadores e 14 munições.

Suspeito revelou atuação no tráfico

Ao conversar com os policiais, o jovem declarou que transportava a arma para entregá-la a um homem apontado como chefe do tráfico em uma região de Vitória. Segundo o relato, outra liderança criminosa havia determinado a entrega.

O suspeito também afirmou que exercia a função de químico da facção. Conforme a declaração, ele preparava os entorpecentes que abasteciam pontos de comercialização de drogas na capital.

Durante a fiscalização, os militares também descobriram que o motorista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Por isso, a equipe registrou uma infração de trânsito e removeu o veículo ao pátio.

Jovem foi encaminhado ao sistema prisional

Após a abordagem, os policiais prenderam o suspeito e o levaram à Delegacia Regional de Vitória, junto com a arma e os demais materiais apreendidos.

Na unidade policial, a Polícia Civil autuou o jovem em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Posteriormente, as autoridades encaminharam o homem ao Centro de Triagem do Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.