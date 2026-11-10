Jovem de 19 anos revela função de químico dentro de facção e acaba preso no ES
Jovem de 19 anos transportava uma pistola 9mm e afirmou aos policiais que preparava entorpecentes para abastecer pontos de tráfico na capital.
Um jovem de 19 anos, suspeito de atuar como químico de uma facção criminosa, acabou preso após uma abordagem da Polícia Militar em Vitória. Durante a ação, na tarde de segunda-feira (9), os agentes encontraram uma pistola calibre 9mm, munições e carregadores dentro do veículo que ele dirigia.
Segundo a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), o suspeito afirmou que preparava drogas para uma liderança criminosa. Os entorpecentes abasteciam pontos de venda em diferentes regiões da capital.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A prisão aconteceu durante um patrulhamento de militares da 6ª Companhia do 1º Batalhão. Os policiais perceberam que o motorista de um carro com vidros totalmente escurecidos freou bruscamente ao avistar a viatura. Em seguida, ele tentou mudar de direção.
A atitude chamou a atenção da equipe, que decidiu abordar o condutor. Durante a revista no automóvel, os militares localizaram uma pistola 9mm com numeração suprimida, dois carregadores e 14 munições.
Suspeito revelou atuação no tráfico
Ao conversar com os policiais, o jovem declarou que transportava a arma para entregá-la a um homem apontado como chefe do tráfico em uma região de Vitória. Segundo o relato, outra liderança criminosa havia determinado a entrega.
O suspeito também afirmou que exercia a função de químico da facção. Conforme a declaração, ele preparava os entorpecentes que abasteciam pontos de comercialização de drogas na capital.
Durante a fiscalização, os militares também descobriram que o motorista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Por isso, a equipe registrou uma infração de trânsito e removeu o veículo ao pátio.
Jovem foi encaminhado ao sistema prisional
Após a abordagem, os policiais prenderam o suspeito e o levaram à Delegacia Regional de Vitória, junto com a arma e os demais materiais apreendidos.
Na unidade policial, a Polícia Civil autuou o jovem em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.
Posteriormente, as autoridades encaminharam o homem ao Centro de Triagem do Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.
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