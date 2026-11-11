Jovem de 21 anos é preso pela PF por armazenar material de abuso sexual infantil no ES

Um jovem de 21 anos foi preso em flagrante durante uma operação da Polícia Federal contra crimes de abuso sexual infantil praticados pela internet, nesta quarta-feira (11), em São Gabriel da Palha, no Espírito Santo. Na residência do investigado, os agentes apreenderam quatro dispositivos eletrônicos que serão analisados para identificar possíveis outros envolvidos.

A prisão ocorreu durante a Operação Vindex Infantium IV, que investiga o compartilhamento e o armazenamento de materiais de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes em ambientes digitais.

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Segundo a Polícia Federal, a ação foi realizada por meio de um mandado de busca e apreensão expedido pela Vara Única da Comarca de Mantenópolis.

Durante as diligências, os policiais encontraram material que motivou a prisão em flagrante do investigado pelo crime de armazenamento de conteúdo de abuso sexual infantojuvenil.

PF apreende celulares e computadores durante operação

Na residência, foram apreendidos um celular, um computador, um notebook e um tablet. Os equipamentos serão submetidos à perícia técnica para aprofundar a investigação e verificar a possível participação de outras pessoas.

O jovem poderá responder pelos crimes de compartilhamento e armazenamento de material de abuso sexual infantojuvenil, previstos nos artigos 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Caso seja condenado pelos dois crimes, as penas somadas podem chegar a dez anos de prisão.

A Operação Vindex Infantium IV faz parte das ações permanentes da Polícia Federal de enfrentamento à exploração e ao abuso sexual de crianças e adolescentes na internet.

Polícia Federal alerta pais sobre riscos na internet

Além da investigação, a Polícia Federal reforçou a importância de pais e responsáveis acompanharem o acesso de crianças e adolescentes às plataformas digitais.

A orientação é manter diálogo frequente sobre segurança na internet e observar o uso de redes sociais, aplicativos de mensagens e jogos on-line.

Mudanças repentinas de comportamento, isolamento social e tentativas de esconder atividades realizadas na internet podem indicar situações de vulnerabilidade.

A PF também recomenda orientar crianças e adolescentes a não compartilhar informações pessoais, fotos ou vídeos com desconhecidos e a comunicar imediatamente qualquer abordagem inadequada.

A prevenção e a denúncia são consideradas fundamentais para combater crimes de violência sexual contra menores de idade.