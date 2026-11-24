Jovem é resgatada após entrar no mar e não conseguir sair em Marataízes
Equipe de guarda-vidas da praia da Areia Preta realizou o resgate na tarde desta terça-feira (24).
Uma jovem de 25 anos precisou ser resgatada por guarda-vidas nesta terça-feira (24), na praia da Areia Preta, em Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo.
A mulher entrou no mar, mas não conseguiu retornar à faixa de areia. Diante da situação, a equipe de guarda-vidas que atua na praia realizou o resgate da banhista.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da jovem ou se ela precisou de atendimento médico após o resgate.
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