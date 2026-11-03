Literatura do Caparaó ganha destaque com lançamento de livro de 23 autores em Guaçuí

A Academia Guaçuiense de Letras e Cultura realiza no dia 05 de novembro, às 19h, no Teatro Municipal Fernando Torres, de Guaçuí, o lançamento da sua II Antologia de Escritores e posse de dois novos membros, em comemoração ao Dia Nacional da Cultura. O evento contará com apresentações culturais e homenagens e ainda encerra o IV Salão de Artes e Cultura que está acontecendo naquele mesmo local.

O lançamento da II Antologia dos Escritores Guaçuienses faz parte dos projetos da diretoria da Academia e tem como objetivo a divulgação dos escritos de seus membros e também de convidados, e assim perpetuar a memória desses autores e ainda fazer um incentivo à leitura. São textos de 23 autores participantes, e consta ainda uma homenagem póstuma ao fundador da instituição, Dr. Luiz Ferraz Moulin, falecido há quase três anos. “Nessa edição temos três textos de Luiz Moulin que trazem um pouco de suas atividades e memórias enquanto escritor e político”, declara Carlos Ola, um dos idealizadores do projeto.

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Outro ponto importante da solenidade será a posse de dois novos acadêmicos: Adriana Xavier Cassa e Leonardo Lucindo Bolelli Gomes, respectivamente nas cadeiras de Violeta Viana e Henrique Daumas de Almeida. A intenção da academia é a fomentação de novos membros que possam perpetuar a memória de alguns vultos do município, a divulgação do fazer cultural e o interesse na literatura em todos os seus aspectos. “A chegada desses novos escritores vem oferecer novo impulso à entidade que precisa sempre estar em renovação e atividade”, declara Veralúcia Morais, membro da diretoria da entidade.

Para comemorar o Dia Nacional da Cultura e oferecer aos convidados momentos de arte, a cerimônia contará com apresentação do músico Flávio Prado, com canções de MPB, e ainda com performance de teatro-dança do ator Saulo Matos. Os membros da academia ainda farão um pequeno sarau literário, apresentando alguns trechos do livro em lançamento. Os convidados do evento, aberto ao público, receberão um exemplar do livro.

A Academia Guaçuiense de Letras e Cultura conta com o apoio da Lei de Política Cultural Aldir Blanc, SNC/MINC para sua manutenção e ainda da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Guaçuí.

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