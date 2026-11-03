Atores de Guaçuí ganham prêmios em Festival de Minas Gerais

Guaçuí esteve representado no II Festival Nacional de Teatro de Guarani – MG no período de 16 a 19 de outubro com dois espetáculos “A roupa nova do imperador” e “Presa Fácil”, respectivamente com o Grupo Teatral Gota, Pó e Poeira e Coletivo Guaçuí em Cena, e conquistou três importantes prêmios: Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Ator Coadjuvante e Melhor Trilha Sonora na categoria teatro de rua.

A primeira participação foi do espetáculo Presa Fácil, do Coletivo Guaçuí Em Cena, com direção de Luiz Carlos Cardoso e texto original de Carlos Ola, no dia 17 de outubro. A apresentação aconteceu no Clube Repentinos, daquela cidade, em formato de corredor, com a presença de um grande público. A peça trata de diferenças sociais com boas interpretações de Matheus Soares e Igor Nunes. A peça foi indicada nas categorias melhor ator (Matheus Soares), melhor sonoplastia/trilha sonora (João Rocha) e melhor cenografia (João Batista de Moraes), na categoria de teatro alternativo.

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O espetáculo A roupa nova do imperador, do Grupo Gota, apresentou-se no dia 18 de outubro, no Clube Repentinos e arrancou boas gargalhadas da plateia. A princípio o espetáculo seria na praça principal da cidade, no entanto por causa de uma forte chuva foi transferido para um local fechado, mas conservando seu formato de semi arena. Na categoria rua levou os prêmios de melhor atriz coadjuvante, com Neuza de Souza; melhor ator coadjuvante, com Matheus Soares; e melhor trilha sonora, com melodias adaptadas de marchas carnavalescas. Além dos prêmios ainda recebeu as indicações de melhor espetáculo, melhor direção e melhor ator, essas para Carlos Ola; e melhor ator coadjuvante para Edmar da Silva.

A equipe de atores e técnicos de Guaçuí evidenciou o alto nível das produções participantes com espetáculos de diversos estados, como Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás e Espírito Santo. “É um festival que na sua segunda edição já mostra a sua potência e traz a essa pequena cidade mineira grandes espetáculos e com isso quem ganha é a sua população. Parabéns aos organizadores Alex e Rodrigo Marigo”, destacam os artistas.

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