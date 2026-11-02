Mãe é presa por deixar filhos sozinhos em casa em Cachoeiro; caso será encaminhado ao MP

Uma mulher foi presa por suspeita de abandono de incapaz após três filhos, de 7, 12 e 15 anos, serem encontrados sozinhos dentro de casa, no bairro Agostinho Simonato, em Cachoeiro de Itapemirim.

A mulher foi detida por uma equipe da Guarda Civil Municipal de Cachoeiro de Itapemirim (GCM), que divulgou a informação nesta segunda-feira (2). A suspeita chegou a ser encaminhada para a Polícia Civil, entretanto, foi liberada após prestar depoimento.

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As crianças estavam sem a companhia de um responsável havia aproximadamente duas horas. Uma delas faz uso contínuo de medicamentos, o que aumentou a preocupação com a situação.

Após a ocorrência, os três irmãos ficaram sob a responsabilidade do Conselho Tutelar, que adotou as medidas de proteção necessárias.

O caso será encaminhado ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MP-ES), que deverá acompanhar a situação e avaliar as providências cabíveis.