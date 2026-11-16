Mãe pede ajuda para cirurgia do filho que perdeu a perna em acidente no Sul do ES

Aos 25 anos, Isaque Antônio Amorim Mollino, morador do bairro Rosa Meirelles, em Itapemirim, busca ajuda para realizar uma cirurgia de alta complexidade e adquirir uma nova prótese. O jovem perdeu a perna esquerda em um grave acidente de trânsito, em setembro de 2024, e enfrenta complicações que dificultam sua recuperação.

Segundo a mãe, Maria José, Isaque seguia de Alegre para Itapemirim quando um motorista teria realizado uma ultrapassagem na subida do Morro do Lixo, em Pacotuba, distrito de Cachoeiro de Itapemirim. Ao tentar desviar do veículo, o jovem sofreu uma colisão lateral e foi arremessado contra uma cerca.

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Isaque sofreu múltiplas fraturas e foi socorrido para a Santa Casa de Cachoeiro, onde permaneceu 15 dias em coma e ficou hospitalizado por um mês. Os médicos amputaram sua perna esquerda no dia do acidente.

Após a recuperação, a família organizou rifas, vendas de alimentos e campanhas de doação para comprar uma prótese. Entretanto, complicações na região da amputação impediram que Isaque utilizasse o equipamento.

Em março de 2026, ele passou por outra cirurgia, mas, segundo a família, o procedimento não resolveu o problema.

Nova cirurgia está marcada para dezembro

Isaque tem uma nova cirurgia agendada para o dia 17 de dezembro, no Hospital Horizonte, em Belo Horizonte (MG).

O procedimento de alta complexidade envolve transposição muscular, regularização da espícula óssea, liberação cirúrgica de aderências cicatriciais e dessensibilização de nervo. A intervenção busca aliviar as dores, melhorar a estabilidade do membro amputado e possibilitar a adaptação a uma prótese.

O custo estimado da cirurgia é de R$ 30 mil. Após a recuperação, o jovem precisará de uma prótese transfemoral com joelho eletrônico, avaliada em R$ 190 mil.

Diante dos custos, a família criou uma vaquinha virtual com meta de R$ 200 mil para ajudar a pagar o tratamento, estimado em R$ 220 mil. Clique AQUI para ajudar.

Maria José, que trabalha como professora em Piúma, conta que não consegue arcar sozinha com as despesas. Além dos custos médicos, ela precisa manter a casa e ajudar no sustento dos outros dois filhos.

“Sou mãe dele e de mais dois irmãos, somos só nós. Trabalho como professora em Piúma, e a minha renda não dá para cobrir tudo sozinha. Ainda tenho as despesas de aluguel também. Por isso, estamos fazendo essa vaquinha para arrecadar valores e ajudar meu filho a fazer o procedimento adequado”, relatou.

A família pede contribuições para que Isaque consiga realizar a cirurgia e continuar a reabilitação. Quem não puder doar também pode ajudar compartilhando a campanha.

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