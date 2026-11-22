A mãe de uma adolescente de 15 anos ajudou a polícia a localizar e prender o homem suspeito de cometer estupro contra a filha durante um passeio de moto aquática, em Vitória. Para colaborar com a investigação, ela assumiu a identidade da jovem em conversas pelo WhatsApp e combinou um encontro com o investigado.

O crime teria ocorrido na tarde de sexta-feira (20), na região da Ilha do Frade. Após o episódio, o suspeito continuou entrando em contato com a adolescente pelo aplicativo de mensagens.

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Com a ajuda de um policial conhecido da família, a mãe manteve as conversas e marcou um encontro com o homem na Praia da Guarderia. A estratégia permitiu que os policiais localizassem o suspeito, que acabou preso em flagrante.

Segundo informações divulgadas pelo G1, o homem, de 41 anos, foi autuado por estupro qualificado contra vítima menor de 18 e maior de 14 anos. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra, neste sábado (21).

A mãe também relatou que a filha teve medo de contar o ocorrido à família, mas afirmou que a adolescente recebeu acolhimento após revelar o que havia acontecido.

A defesa do suspeito declarou que a investigação está em fase inicial e que os fatos ainda precisam ser esclarecidos. Também ressaltou que a acusação não representa comprovação de culpa e que o investigado tem direito à presunção de inocência.

Informações do G1.

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