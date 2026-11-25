Mais chuva a caminho: Defesa Civil alerta para volumes expressivos no Sul do ES
Chegada de um sistema frontal pode provocar chuvas fortes na região Sul e no Caparaó a partir desta quinta-feira (26).
Após as fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo nos últimos dias, o estado deve enfrentar um novo período de instabilidade. A Defesa Civil Estadual prevê a chegada de um sistema frontal que pode provocar chuvas fortes e volumes expressivos, principalmente nas regiões Sul e do Caparaó.
De acordo com os modelos meteorológicos, o fenômeno deve favorecer a ocorrência de chuvas a partir desta quinta-feira (26) e pode permanecer sobre o território capixaba até sábado (28).Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec-ES) acompanha as condições meteorológicas e atualiza diariamente os boletins de previsão do tempo.
O que provocou as fortes chuvas dos últimos dias?
Segundo a equipe de meteorologia da Defesa Civil Estadual, as chuvas recentes ocorreram devido à formação de núcleos convectivos.
Essas áreas de intensa atividade atmosférica surgem quando o ar quente e úmido sobe na atmosfera, favorecendo a formação de tempestades.
O fenômeno é comum nesta época do ano devido às altas temperaturas. Nos próximos dias, entretanto, a chegada de um sistema frontal será responsável pela possibilidade de novas chuvas intensas no Espírito Santo.
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