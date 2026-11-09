Mais de 293 mil capixabas negociam dívidas; descontos chegam a 99%

Mais de 293 mil consumidores do Espírito Santo já renegociaram dívidas em 2026, um crescimento de 10,7% em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados, divulgados pela Serasa, mostram uma procura maior por alternativas para regularizar pendências financeiras. Para quem ainda está endividado, um feirão nacional oferece descontos que podem chegar a 99%.

O levantamento considera as negociações realizadas entre 1º de janeiro e 4 de novembro deste ano. Nesse período, os capixabas fecharam mais de 776 mil acordos pelo Serasa Limpa Nome, número 10% superior ao registrado no mesmo intervalo de 2025.

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Em todo o Brasil, mais de 18,27 milhões de consumidores renegociaram suas dívidas até o início de novembro. O volume representa um crescimento de 18% em relação ao mesmo período do ano passado e já se aproxima dos 18,46 milhões de brasileiros que fizeram negociações durante todo o ano de 2025.

Para ampliar o acesso à renegociação, a Serasa e os Correios promovem a 36ª edição do Feirão Serasa Limpa Nome. A iniciativa reúne 3,3 mil empresas parceiras e disponibiliza 122 milhões de ofertas, com descontos que podem chegar a 99%, dependendo das condições estabelecidas pelos credores.

Os consumidores podem consultar suas pendências e negociar gratuitamente em mais de 7 mil agências dos Correios espalhadas pelo país até o dia 6 de dezembro. Para receber atendimento presencial, basta apresentar um documento oficial com foto. As condições oferecidas são as mesmas disponíveis nos canais digitais da Serasa.

Desemprego ainda é principal motivo para endividamento

Uma pesquisa realizada pela Serasa, em parceria com o Instituto Opinion Box, revela que o desemprego continua entre os principais fatores associados ao endividamento dos brasileiros. Apesar disso, o percentual de consumidores que apontam essa situação como motivo para as dívidas caiu de 19%, em 2025, para 16% em 2026.

O levantamento também mostra que 30% dos brasileiros que estão ou estiveram endividados nos últimos 12 meses precisaram reduzir despesas do cotidiano para conseguir pagar as contas. Outros 28% recorreram a trabalhos extras para complementar a renda.

Na região Sudeste, 30,9% dos consumidores endividados reduziram gastos do dia a dia, enquanto 28,6% buscaram renda adicional. Entre os principais motivos para o endividamento estão o desemprego, citado por 16,8%, e a falta de planejamento financeiro, mencionada por 11,9%.

A dificuldade para assumir novos compromissos também preocupa. Segundo a pesquisa, 52,3% dos entrevistados do Sudeste afirmam que conseguem pagar parcelas de até R$ 100 por mês. Além disso, 68,4% dizem precisar de descontos de pelo menos 90% para quitar suas dívidas.

Outro dado chama a atenção: 80,3% dos consumidores endividados da região já desistiram de parcelar uma dívida por medo de não conseguir pagar todas as prestações.

Feirão oferece atendimento gratuito no Espírito Santo

Além das negociações, a Serasa promove ações de orientação financeira nos dias 9 e 10 de novembro, com especialistas disponíveis em agências selecionadas dos Correios.

Em Vitória, o atendimento especial acontece na agência AC Leitão da Silva, localizada na Rua Gilberto Varejão Dias, nº 55, em Santa Luiza.

Durante a ação, os consumidores poderão receber orientações sobre juros, condições de pagamento e organização do orçamento doméstico. O objetivo é ajudar a população a encontrar acordos compatíveis com a renda e evitar novos episódios de endividamento.

A pesquisa também aponta que 87% dos consumidores brasileiros e do Sudeste acreditam que a educação financeira pode ajudá-los a tomar decisões mais conscientes na hora de parcelar uma dívida.

O Feirão Serasa Limpa Nome segue até 6 de dezembro, com atendimento gratuito nas agências participantes dos Correios. Os descontos variam conforme a empresa credora e a situação de cada consumidor.