Mais de 90 mm em 24 horas: veja onde mais choveu no ES
Venda Nova do Imigrante, Iúna e Presidente Kennedy lideram o ranking de acumulados de chuva, segundo boletim atualizado da Defesa Civil.
Venda Nova do Imigrante, Iúna e Presidente Kennedy foram os municípios com os maiores acumulados de chuva no Espírito Santo nas últimas 24 horas. Os dados constam no boletim extraordinário da Defesa Civil Estadual, atualizado às 17h desta quinta-feira (26).
Na região das Montanhas Capixabas, Venda Nova do Imigrante registrou o maior volume de chuva entre os municípios monitorados, com 91,2 milímetros. Já Iúna, na região do Caparaó, contabilizou 66,4 mm no mesmo período.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
No litoral Sul capixaba, Presidente Kennedy ocupa a terceira posição do levantamento, com 49,8 mm. O município registrou pontos de alagamento, veículos ilhados e dificuldades na circulação de pedestres.
Castelo aparece na quarta posição, com 33,29 mm, seguido por Marechal Floriano, com 28 mm. Santa Teresa e Muniz Freire também registraram acumulados superiores a 15 milímetros.
Confira as 12 cidades onde mais choveu no ES
|Município
|Chuva em 24 horas
|Venda Nova do Imigrante
|91,20 mm
|Iúna
|66,40 mm
|Presidente Kennedy
|49,80 mm
|Castelo
|33,29 mm
|Marechal Floriano
|28,00 mm
|Santa Teresa
|16,20 mm
|Muniz Freire
|16,00 mm
|Afonso Cláudio
|13,77 mm
|Anchieta
|12,60 mm
|Muqui
|11,80 mm
|Dores do Rio Preto
|11,00 mm
|Marataízes
|10,00 mm
O levantamento considera os municípios que possuem pluviômetros automáticos em funcionamento. Os demais acumulados monitorados ficaram abaixo de 10 milímetros.
Defesa Civil mantém alertas no Espírito Santo
Além dos acumulados de chuva, o boletim aponta sete alertas de nível moderado emitidos pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).
Venda Nova do Imigrante e Iúna estão sob alertas de risco hidrológico e de movimentos de massa. Cachoeiro de Itapemirim, Castelo e Vargem Alta também apresentam risco hidrológico.
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