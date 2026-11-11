Megaoperação mira Comando Vermelho no Espírito Santo
Operação Contenção mobiliza 170 policiais civis e 25 viaturas para cumprir mandados judiciais e combater a expansão da facção criminosa na capital capixaba.
Uma operação contra a expansão do Comando Vermelho em Vitória resultou na prisão de sete pessoas na manhã desta quarta-feira (11). Batizada de Operação Contenção, a ação mobilizou 170 policiais civis e 25 viaturas para cumprir mandados judiciais e combater a atuação da organização criminosa na capital do Espírito Santo.
A ofensiva é coordenada pelo Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT), da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), e tem como objetivo cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara Criminal de Vitória.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Além das prisões, os policiais realizam buscas para localizar drogas e armas de fogo relacionadas à atuação da organização criminosa.
Operação contra o Comando Vermelho reúne forças de segurança
Coordenada pelo delegado Augusto Giorno, do CIAT, a Operação Contenção conta com a participação de diferentes unidades especializadas da Polícia Civil.
Entre elas estão a Superintendência de Polícia Especializada (SPE), a Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) e o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAER).
A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e a Guarda Municipal de Vitória também prestam apoio à operação.
Segundo a Polícia Civil, o nome “Contenção” faz referência à estratégia de enfrentamento à expansão da organização criminosa no município.
Sete pessoas foram presas durante a operação
Até a última atualização divulgada pela Polícia Civil, sete pessoas haviam sido presas durante o cumprimento dos mandados judiciais.
A operação permanece em andamento, e o balanço poderá ser atualizado conforme o avanço das ações policiais.
A corporação ainda não informou a identidade dos detidos nem a quantidade de drogas ou armas eventualmente apreendidas.
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