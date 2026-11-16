Menino de 9 anos morre após sentir dores nas pernas em Cachoeiro; família cobra respostas

A morte de um menino de 9 anos, na madrugada desta segunda-feira (16), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, deixou uma família em busca de respostas. Lorran de Souza Tosta começou a sentir dores nas pernas e pediu ajuda à mãe, que o levou ao Hospital Infantil Francisco de Assis. Após receber atendimento médico, a criança voltou para casa, mas apresentou complicações e não resistiu.

Em relato ao aquinoticias.com, o tio do menino, Edson Ventura, contou que a mãe procurou ajuda médica assim que o filho começou a reclamar das dores.

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Segundo ele, durante o atendimento, um médico teria prescrito clonazepam e diazepam para a criança. Edson afirma que os profissionais teriam administrado os medicamentos diretamente na veia do sobrinho.

Após o procedimento, a equipe médica teria liberado Lorran para retornar para casa com a mãe.

De acordo com Edson Ventura, o estado de saúde de Lorran piorou pouco tempo depois da liberação hospitalar. Diante das complicações, a família decidiu procurar novamente atendimento médico.

O tio relatou que o menino teria sofrido uma parada cardíaca. Apesar da nova busca por socorro, a criança não resistiu e morreu durante a madrugada desta segunda-feira (16).

A causa da morte ainda não recebeu confirmação médica oficial. Também não existem elementos suficientes para determinar se os medicamentos mencionados pelos familiares tiveram alguma relação com o falecimento.

A reportagem não teve acesso ao prontuário hospitalar ou à prescrição médica. Dessa forma, ainda não foi possível confirmar quais medicamentos a criança recebeu, as doses utilizadas e a forma de administração.

A família de Lorran cobra explicações sobre os procedimentos adotados durante o atendimento hospitalar.

Segundo Edson Ventura, os parentes querem entender por que os medicamentos teriam sido indicados para o menino e quais critérios levaram à decisão de liberá-lo para casa.

Outro ponto que gera questionamentos é a piora do estado de saúde da criança após o primeiro atendimento.

Os familiares pedem esclarecimentos sobre as circunstâncias da morte e defendem uma apuração dos procedimentos médicos realizados.

Até o momento, nenhuma autoridade confirmou a ocorrência de erro médico. Uma eventual relação entre o atendimento e a morte da criança depende de avaliação técnica e análise dos documentos médicos.

Morador da comunidade de Monte Alegre, em Cachoeiro de Itapemirim, Lorran tinha apenas 9 anos e também dedicava parte de sua rotina ao futebol.

A morte precoce causou tristeza entre familiares e pessoas próximas. Além de enfrentar a perda, os parentes aguardam informações que possam esclarecer o que aconteceu nas últimas horas de vida da criança.

A reportagem do aquinoticias.com procurou o Hospital Infantil Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim, para solicitar esclarecimentos sobre o atendimento prestado ao menino e os questionamentos apresentados pela família.

Entre os pontos que aguardam esclarecimento estão os procedimentos realizados, os medicamentos utilizados e as circunstâncias da liberação hospitalar.

Até a publicação desta matéria, a unidade não havia retornado ao contato da reportagem. O espaço segue aberto para manifestação.