O prefeito de Mimoso do Sul, Paulinho Barros, decretou situação de emergência após as fortes chuvas que atingiram o município neste domingo (22).

O chefe do Executivo municipal e o secretário de Agricultura e Infraestrutura, Renato Cabral, percorreram áreas afetadas, entre elas Conceição do Muqui, onde estradas foram danificadas e tiveram trechos interrompidos.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Durante a visita, o prefeito destacou a dimensão dos estragos e explicou os motivos que levaram à decretação da situação de emergência.

“Nós podemos ver aqui vários pontos atingidos, várias estradas interrompidas. Por isso que nós decretamos situação de emergência em nosso município, porque tem vários acessos que não estão podendo passar a Kombi escolar, diversos carros não podem transitar”, disse.

Barros ainda afirmou que as equipes também vão percorrer outros distritos que registraram problemas em decorrência das chuvas.

“Sabemos que tem outros locais, outros distritos na mesma situação, mas vamos chegar em todos os pontos. Com a ajuda do Governo do Estado, que já colocou a Defesa Civil Estadual, já colocou alguns maquinários para nos ajudar, mas nós precisamos ainda mais de ajuda do Governo do Estado”, afirmou o prefeito.