O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) interditou totalmente a Ponte da Palestrina, que fica na Rodovia ES-391, na altura do Km 38,40, entre o município de Mimoso do Sul e o distrito de Conceição do Muqui, na região Sul do Estado.

A interdição aconteceu na manhã desta terça-feira (17) e a rota alternativa para quem quer chegar a Conceição do Muqui, vindo de Mimoso do Sul, é somente através da BR-393, passando pelo município de Muqui. Ou seja, sobe pela ES-177 até Muqui, entra à esquerda na BR-393 e segue para o distrito de Conceição do Muqui, evitando, assim, a via interditada.

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O DER-ES informa que a interdição se dará até as águas baixarem. As fotos mostram a Ponte da Palestrina totalmente coberta pela água do Rio Muqui do Sul, que aumentou o seu volume devido às fortes chuvas que caíram na região na madrugada de segunda-feira para terça.

Os técnicos do DER-ES estiveram no local, sinalizaram os dois lados da ponte e estão monitorando a situação. O órgão orienta os usuários da via para respeitem a sinalização e evitem acidentes.