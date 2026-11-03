'Minha Melhor Amiga', visto por 6 milhões nos cinemas, chega ao streaming; saiba onde assistir

Após conquistar o público nos cinemas brasileiros, a comédia Minha Melhor Amiga, estrelada por Ingrid Guimarães e Mônica Martelli, chegou ao catálogo da Netflix nesta segunda-feira (2). Dirigido por Susana Garcia, de Minha Vida em Marte, o longa se tornou um dos maiores fenômenos recentes de público do cinema nacional.

A produção alcançou a marca de 6,04 milhões de espectadores e arrecadou R$ 108,75 milhões nas bilheterias brasileiras até o último domingo, 1º, segundo dados da Rentrak. Com o resultado, tornou-se o filme brasileiro de maior público desde 2019, superando produções de grande repercussão, como Ainda Estou Aqui (2024), O Auto da Compadecida 2 (2024) e O Agente Secreto (2025).

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Segundo dados da Agência Nacional do Cinema (Ancine), divulgados em 22 de outubro, a comédia ultrapassou Ainda Estou Aqui em número de espectadores. O longa de Walter Salles, vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional, registrou 5,8 milhões de ingressos vendidos. Em arrecadação, porém, ficou à frente, com R$ 117,2 milhões.

Sobre o que é ‘Minha Melhor Amiga’

A história acompanha Clara (Ingrid Guimarães) e Júlia (Mônica Martelli), duas amigas de longa data que enfrentam as transformações provocadas pela síndrome do ninho vazio. Quando suas filhas adolescentes viajam para um intercâmbio em Portugal, as duas decidem seguir os passos das jovens e embarcar em uma aventura pela Europa.

Durante a viagem, as protagonistas se deparam com situações inesperadas, reencontram o prazer de viver novas experiências e redescobrem a importância da amizade. Entre encontros, diversão e descobertas, também encontram novas possibilidades para suas vidas pessoais.

Confira os maiores públicos de filmes nacionais desde a pandemia

Minha Melhor Amiga – 6,04 milhões de espectadores

Ainda Estou Aqui – 5,8 milhões

O Auto da Compadecida 2 – 4,4 milhões

O Agente Secreto – 2,5 milhões

Minha Irmã e Eu – 2,3 milhões

Os Farofeiros 2 – 1,9 milhão

Nosso Lar 2 – Os Mensageiros – 1,6 milhão

Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa – 1 milhão

Mamonas Assassinas: O Filme – 884 mil

Vitória – 742 mil

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