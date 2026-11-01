Moradores do ES poderão acessar serviços digitais em 44 unidades do CRAS
Internet gratuita nos CRAS do ES vai beneficiar 44 unidades com conexão de alta velocidade. Saiba quais serviços poderão ser acessados pela população.
Famílias atendidas pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) do Espírito Santo poderão contar com internet gratuita para consultar benefícios sociais, acessar serviços públicos e procurar oportunidades de emprego. A novidade faz parte de um projeto do Governo Federal que prevê conectar 44 unidades no Estado, com investimento de R$ 1,4 milhão.
A iniciativa, coordenada pelo Ministério das Comunicações, pretende modernizar o atendimento à população e facilitar o trabalho dos profissionais da assistência social. As unidades contempladas receberão conexão por fibra óptica, com velocidade prevista de 300 Mbps, além de equipamentos para distribuição do sinal Wi-Fi.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A instalação será realizada em etapas. Conforme o cronograma nacional, metade das unidades deverá receber a conexão até abril de 2027, enquanto a outra metade tem previsão de atendimento até outubro do mesmo ano.
Ministério das Comunicações+1
Internet gratuita nos CRAS do ES vai facilitar acesso a serviços
Com a nova estrutura, os moradores atendidos pelas unidades contempladas poderão utilizar a conexão para acessar diferentes serviços digitais.
Entre as possibilidades estão a consulta de informações sobre benefícios sociais, o acesso a plataformas do Governo Federal, a busca por cursos de capacitação e a pesquisa de vagas de emprego.
A melhoria também deverá beneficiar os profissionais dos CRAS, que utilizam sistemas estaduais e federais para acompanhar as famílias.
Com a conexão de alta velocidade, as equipes poderão atualizar dados do Cadastro Único, consultar informações e realizar procedimentos administrativos com mais agilidade.
Investimento de R$ 1,4 milhão no Espírito Santo
Os recursos destinados às 44 unidades capixabas são provenientes do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust), utilizado para ampliar o acesso à internet e fortalecer a infraestrutura digital de equipamentos públicos.
Segundo o Ministério das Comunicações, a proposta é garantir melhores condições de atendimento às famílias que dependem dos serviços de assistência social.
O ministro Frederico de Siqueira Filho destacou que a conectividade deve alcançar espaços essenciais para a população, contribuindo para facilitar o acesso a benefícios e oportunidades.
Quando a internet estará disponível nos CRAS?
A previsão é que a implantação da internet nos centros contemplados ocorra ao longo de 2027, conforme as etapas estabelecidas pelo Governo Federal.
A iniciativa integra um projeto nacional que prevê levar internet de alta velocidade a mais de 2 mil unidades de assistência social, com investimento de aproximadamente R$ 43 milhões.
Ministério das Comunicações
No Espírito Santo, a medida deverá ampliar o acesso à tecnologia nos espaços de atendimento social e oferecer novas possibilidades para as famílias que utilizam os serviços dos CRAS.
A disponibilidade da conexão ao público dependerá da conclusão da instalação e das regras de utilização de cada unidade.
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