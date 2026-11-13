Morre a cantora Claudette Soares, aos 91 anos

Morreu na noite desta quinta-feira (12), em São Paulo, Claudette Soares, aos 91 anos, por causas naturais. A informação foi confirmada pela equipe da cantora: “A artista foi dormir ontem e não acordou”.

“Manifestamos nossos mais profundos sentimentos aos familiares, amigos, colegas de profissão e admiradores neste momento de profunda tristeza”, diz o comunicado. “As informações sobre o velório e o sepultamento serão divulgadas posteriormente.”

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Claudette Soares construiu uma trajetória de mais de oito décadas que acompanhou as principais transformações culturais do País. Ela transitou com naturalidade por gêneros distintos, como o baião, a bossa nova, o samba, o jazz e a canção romântica.

Carioca, a cantora deu os primeiros passos na música ainda na infância, durante os anos 1940, em programas radiofônicos. Na década seguinte, ao cruzar o caminho de Luiz Gonzaga na Rádio Tupi, recebeu do Rei do Baião o título de “Princesinha do Baião”.

Ela se aproximou da turma da bossa nova no fim da década de 1950. Em 1960, atendendo a um convite de Ronaldo Bôscoli, integrou o elenco de A Noite do Amor, do Sorriso e da Flor, espetáculo histórico realizado no Rio de Janeiro que ajudou a consolidar o movimento. A apresentação projetou a artista como uma das principais vozes femininas daquela geração, levando-a a dividir palcos e parcerias com instrumentistas e arranjadores como João Donato, Baden Powell, Luiz Eça, Sivuca e César Camargo Mariano.

A Dona da Bossa e os festivais

O vínculo definitivo com o gênero veio em 1964, com o lançamento do disco Claudette É Dona da Bossa, trabalho que batizou o apelido pelo qual ficaria marcada na história fonográfica. Durante as décadas de 1960 e 1970, presença constante em festivais, atrações televisivas e grandes temporadas de shows, emprestou sua voz a composições de autores centrais da MPB, entre eles Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Roberto Carlos e Erasmo Carlos.

A intérprete não se restringiu a um único estilo e também mergulhou no repertório romântico e em outras vertentes da canção popular, acumulando dezenas de álbuns gravados e colaborações com diferentes gerações de artistas. Coincidentemente, exatamente nesta data, chegou às plataformas seu álbum de inéditas, O Mundo É Ruim pra Quem Não Sabe Esperar.

Ao longo de mais de 80 anos de atividade, Claudette Soares firmou-se como uma das figuras centrais da música brasileira moderna, combinando rigor técnico e identidade própria.

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