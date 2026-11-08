Motocicleta furtada é recuperada em Itapemirim; dois suspeitos são presos

A Guarda Civil Municipal, por meio da equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), prendeu dois suspeitos de furtar uma motocicleta na região de Vila de Itapemirim, no município de Itapemirim.

Após receber informações sobre o crime, os agentes iniciaram as buscas e localizaram o veículo em deslocamento no sentido de Marataízes. As equipes realizaram o acompanhamento e montaram um cerco, que resultou na localização e prisão dos dois suspeitos.

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A motocicleta foi recuperada e encaminhada à Polícia Civil juntamente com os detidos, para a adoção das medidas legais cabíveis.