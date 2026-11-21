Um motociclista bateu contra um poste de energia no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, na última sexta-feira (20). Com o impacto, a estrutura caiu e ficou sobre o acostamento da rua.

De acordo com as informações, o condutor fugiu do local e deixou o veículo abandonado.

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A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros estiveram no local para adotar as medidas necessárias, já que houve vazamento de óleo e combustível na pista. A concessionária EDP também foi acionada para retirar o poste danificado e realizar os reparos na rede elétrica.

Segundo a Polícia Militar, a motocicleta estava com o licenciamento atrasado e foi removida por um guincho.

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