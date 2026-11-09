Motociclista morre após bater contra poste em Presidente Kennedy

Um grave acidente de trânsito terminou com a morte de um motociclista de 49 anos na manhã desta segunda-feira (9), em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo.

A vítima, identificada como Jepherson Kennedy Menassa, chegou a receber atendimento médico, mas morreu após ser encaminhada ao hospital.

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O acidente aconteceu na Avenida Orestes Baiense, no Centro da cidade. Segundo informações da Polícia Militar, o motociclista bateu contra um poste de iluminação pública e uma placa de sinalização.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e prestou socorro à vítima. Em seguida, os profissionais encaminharam o homem ao Hospital Municipal de Presidente Kennedy. Apesar do atendimento, ele não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Polícia Científica, informações repassadas pela unidade hospitalar apontam que a morte ocorreu em decorrência de politraumatismo provocado pelo acidente.

As circunstâncias que levaram à colisão ainda não foram esclarecidas. A Polícia Militar não informou o que teria provocado o acidente.