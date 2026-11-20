A vítima fatal do acidente entre uma motocicleta e um caminhão, registrado na Rua Bernardo Horta, em Cachoeiro de Itapemirim, foi identificada como Matheus Gonçalves Cardoso, de 27 anos.

De acordo com informações da Polícia Militar, Matheus não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

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Um homem de 26 anos, que estava na garupa da motocicleta, também ficou ferido. Ele foi socorrido e encaminhado à Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. Segundo as informações, o estado de saúde dele é estável.

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