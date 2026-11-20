Vídeo mostra momento de colisão entre moto e caminhão que deixou uma pessoa morta em Cachoeiro
Vídeo mostra o momento em que uma moto colide com um caminhão parado na Rua Bernardo Horta, em Cachoeiro. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida.
Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento da colisão entre uma motocicleta e um caminhão na Rua Bernardo Horta, em Cachoeiro de Itapemirim, nesta sexta-feira (20).
Nas imagens, é possível observar que a motocicleta seguia em alta velocidade quando atingiu o caminhão, que estava parado na via.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Com o impacto, uma pessoa morreu no local. A outra sofreu ferimentos graves e recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
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