Motorista passa mal e provoca acidente que deixa carro sobre outro em Marataízes

Um mal-estar ao volante pode ter provocado um acidente envolvendo três veículos na tarde deste sábado (14), na Avenida Rubens Rangel, em Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo.

Com o impacto, uma picape que estava estacionada foi empurrada e acabou ficando sobre outro carro que estava à frente.

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De acordo com as primeiras informações, o motorista teria passado mal enquanto dirigia e atingido a traseira da picape estacionada. Com a força da colisão, o veículo foi projetado para a frente e parou em cima de um segundo automóvel.

O condutor foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Marataízes. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dele.

Apesar dos danos materiais e da posição em que os veículos ficaram após a batida, não houve registro de outros feridos. As circunstâncias do acidente deverão ser esclarecidas.