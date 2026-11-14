Motorista que matou casal em acidente no ES é preso; ele teria bebido antes de dirigir

Um homem de 31 anos foi preso preventivamente após provocar um acidente que matou um casal em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, o motorista dirigia sob efeito de álcool, sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e em alta velocidade quando invadiu a contramão e atingiu uma motocicleta de frente. A colisão aconteceu no dia 2 de novembro, na Rodovia Levy Teixeira Lima, no bairro Nova Barra.

As vítimas foram identificadas como Rosangela Caetano Apolinario, de 49 anos, e Jailson de Souza, de 55. Naturais de Mantena, em Minas Gerais, os dois estavam na motocicleta no momento da batida. Um passageiro do Fiat Uno conduzido pelo investigado também ficou ferido.

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A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco, após a investigação reunir elementos que apontaram as circunstâncias do acidente.

Motorista teria sido alertado para não dirigir

De acordo com o delegado Leonardo Forattini, chefe da 14ª Delegacia Regional, testemunhas relataram que o suspeito consumiu bebidas alcoólicas durante horas antes de assumir a direção do veículo.

Ainda segundo os relatos, o proprietário de um bar chegou a alertá-lo para que não dirigisse. Mesmo assim, o homem saiu com o automóvel e realizou uma ultrapassagem em uma curva, em um trecho com faixa dupla contínua.

“Segundo testemunhas, ele havia consumido bebida alcoólica durante horas e chegou a ser alertado pelo proprietário de um bar para que não saísse dirigindo. Ainda conforme os relatos, o investigado realizou uma ultrapassagem em uma curva, em trecho com faixa dupla contínua, invadiu a contramão e atingiu a motocicleta”, afirmou o delegado.

Justiça reconheceu indícios de dolo eventual

Com os elementos reunidos durante a investigação, o delegado representou pela prisão preventiva do motorista. O pedido foi aceito pela 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco.

Na decisão, a Justiça reconheceu indícios de dolo eventual, situação em que o condutor assume o risco de provocar a morte de outras pessoas ao adotar uma conduta perigosa.

O delegado também explicou que a decisão levou em consideração o risco de repetição de crimes, diante de registros anteriores relacionados à condução de veículos de forma perigosa.

O investigado responderá por dois homicídios, lesão corporal, embriaguez ao volante e condução de veículo automotor sem habilitação.

Suspeito segue internado

Atualmente, o homem permanece internado em um hospital da região devido aos ferimentos sofridos na colisão. A Polícia Penal do Espírito Santo (PPES) providenciou a escolta para que, assim que receber alta médica, ele seja encaminhado ao sistema prisional.

O inquérito continua em andamento na 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco, com a realização de perícias e outras diligências para esclarecer todos os detalhes do acidente.