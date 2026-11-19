Quatro acusados de envolvimento no assassinato do vereador de Presidente Kennedy Marcos Augusto Costalonga, ocorrido em 2021, podem ficar fora do Tribunal do Júri. Entre eles está Gilbert Wagner Antunes Lopes, conhecido como “Waguinho Batman”. Ele figura como mandante do assassinato do vereador de Presidente Kennedy Marcos Augusto Costalonga, ocorrido em 2021. O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) concluiu que as provas reunidas não são suficientes para sustentar o julgamento desses denunciados.

A informação foi confirmada pela Promotoria de Justiça de Presidente Kennedy, após o encerramento da instrução processual. O órgão apresentou suas alegações finais e solicitou à Justiça a impronúncia dos quatro acusados.

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Apesar do pedido, o MPES defendeu que outros dois réus sejam submetidos ao Tribunal do Júri pelo homicídio qualificado consumado de Marcos Augusto Costalonga.

MPES pede júri para dois acusados

Além do assassinato do vereador, o Ministério Público requereu a pronúncia dos dois réus por duas tentativas de homicídio qualificado contra Josimara Baiocco e Heitor Jorgov Arruda.

Segundo o órgão, as três imputações incluem a qualificadora de recurso que dificultou a defesa das vítimas.

O pedido de pronúncia significa que o MPES considera haver elementos suficientes para que os dois acusados sejam julgados pelo Tribunal do Júri. A decisão, entretanto, depende de análise judicial.

Por que “Waguinho Batman” pode ficar fora do júri?

Em relação a Gilbert Wagner Antunes Lopes e outros três denunciados, o Ministério Público informou que não identificou elementos comprobatórios suficientes para submetê-los ao julgamento popular pelas acusações apresentadas na denúncia.

Diante disso, a Promotoria pediu a impronúncia dos quatro réus, medida que ainda precisa ser analisada pela Justiça.

A impronúncia não equivale a uma absolvição. Ela ocorre quando não há provas suficientes para encaminhar o acusado ao Tribunal do Júri naquela fase do processo.

Novas provas podem mudar o andamento do caso

O MPES esclareceu que a impronúncia não impede a retomada da acusação caso surjam novos elementos.

Isso significa que, mesmo se a Justiça aceitar o pedido, os investigados poderão voltar a responder pelas mesmas imputações, desde que apareçam novas provas e sejam observados os requisitos legais.

Com a apresentação das alegações finais, caberá à Justiça decidir quais acusados serão submetidos ao Tribunal do Júri pelo assassinato de Marcos Augusto Costalonga e pelas tentativas de homicídio.