O tempo virou em Cachoeiro de Itapemirim neste domingo (22). Nuvens escuras e carregadas tomaram conta do céu e aumentaram a expectativa de chuva nas próximas horas.

A mudança no tempo ocorre em meio a um alerta amarelo de tempestade emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), válido para todo o Espírito Santo até as 23h59 deste domingo.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

O cenário também é de chuva em cidades próximas, como Guaçuí, Alegre, Vargem Alta e na região de Serra de Soturno, em Cachoeiro. A previsão indica possibilidade de tempestades em partes da região durante a tarde e a noite.

A previsão para Cachoeiro aponta possibilidade de pancadas de chuva e tempestades a partir da tarde.

Leia também: Alerta de tempestade prevê chuva e ventos de até 60 km/h no ES