Mudança no tempo chama atenção de moradores de Cachoeiro; cidade está em alerta para chuva forte
Mudança no tempo foi registrada neste domingo (22); Inmet mantém alerta amarelo para tempestade em todo o Espírito Santo.
O tempo virou em Cachoeiro de Itapemirim neste domingo (22). Nuvens escuras e carregadas tomaram conta do céu e aumentaram a expectativa de chuva nas próximas horas.
A mudança no tempo ocorre em meio a um alerta amarelo de tempestade emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), válido para todo o Espírito Santo até as 23h59 deste domingo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O cenário também é de chuva em cidades próximas, como Guaçuí, Alegre, Vargem Alta e na região de Serra de Soturno, em Cachoeiro. A previsão indica possibilidade de tempestades em partes da região durante a tarde e a noite.
A previsão para Cachoeiro aponta possibilidade de pancadas de chuva e tempestades a partir da tarde.
Leia também: Alerta de tempestade prevê chuva e ventos de até 60 km/h no ES
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726