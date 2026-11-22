O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade com grau de severidade Perigo Potencial para todo o Espírito Santo.

De acordo com o Inmet, a previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros por dia. Também há possibilidade de ventos intensos, com velocidades entre 40 e 60 km/h, e queda de granizo.

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O órgão aponta baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Orientações durante a tempestade

Em caso de rajadas de vento, a recomendação é não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e de descargas elétricas. Também é importante evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

O Inmet orienta ainda que a população evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante o período de instabilidade.

Para mais informações, os moradores podem entrar em contato com a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou com o Corpo de Bombeiros, pelo número 193.

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