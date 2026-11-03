Mulher atropela ex-companheiro e arrasta moto por 50 metros em Marataízes

Um homem precisou ser socorrido e levado ao hospital nesta segunda-feira (2) após ter sua motocicleta atingida por um carro conduzido pela ex-companheira, na rodovia ES-060, nas proximidades do trevo de Lagoa Funda, em Marataízes.

Segundo informações da Polícia Militar, a mulher ainda teria arrastado a motocicleta por aproximadamente 50 metros antes de fugir.

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A ocorrência foi registrada por volta das 15h40, quando policiais militares que realizavam patrulhamento foram abordados por populares solicitando ajuda.

No local, a vítima relatou aos militares que sua ex-companheira teria utilizado um veículo para atingir sua motocicleta, provocando a queda. O homem afirmou acreditar que a mulher teria tentado tirar sua vida.

Devido à gravidade das lesões aparentes, os policiais acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Após receber os primeiros socorros, o motociclista foi encaminhado à Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

Uma testemunha informou à Polícia Militar que a suspeita conduzia um Ford Fiesta vermelho quando teria atingido a motocicleta da vítima.

Ainda segundo o relato, após a colisão, a motorista teria arrastado a moto por aproximadamente 50 metros e deixado o local sem prestar socorro.

Com base nas informações obtidas, os policiais realizaram buscas no município de Itapemirim, onde a mulher supostamente reside. Entretanto, ela não foi localizada.

A motocicleta permaneceu sob a responsabilidade de um familiar da vítima, que ficou encarregado de providenciar sua retirada. A Polícia Militar informou que o veículo não comprometia o trânsito na rodovia.

O caso foi registrado em boletim de ocorrência e encaminhado às autoridades competentes para apuração das circunstâncias.