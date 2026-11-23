Uma motocicleta com restrição de furto foi recuperada pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Cachoeiro de Itapemirim, na manhã desta segunda-feira (23), após ser identificada pelo sistema de videomonitoramento da cidade. Uma mulher que conduzia o veículo foi encaminhada à delegacia para prestar esclarecimentos.

De acordo com a GCM, após o alerta do sistema de Cerco Inteligente, as equipes localizaram a motocicleta na Avenida Antônio Penedo, nas proximidades da Praça Gilberto Machado, conhecida como Trevo da Unimed.

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Durante a abordagem, a condutora afirmou que havia comprado a moto no final de 2025, por meio de uma negociação realizada em uma rede social. Entretanto, os agentes constataram que o veículo possuía registro de furto.

Segundo o boletim de ocorrência, a motocicleta havia sido furtada em agosto de 2025, no bairro Coutinho, em Cachoeiro.

Após a recuperação, os guardas encaminharam o veículo ao pátio credenciado do Detran. Já a mulher foi conduzida à Delegacia de Polícia Judiciária (DPJ) para prestar esclarecimentos e para a adoção das medidas cabíveis.