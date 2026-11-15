Mulher é socorrida após briga com companheira em Cachoeiro

Uma ocorrência de violência entre um casal mobilizou a Guarda Civil Municipal e terminou com uma mulher hospitalizada e a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em uma situação de risco, na noite de sexta-feira (13), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Os socorristas estavam dentro da ambulância e teriam ficado encurralados em meio a uma briga generalizada.

A ocorrência foi registrada na Rua Ovídio José de Freitas. Durante patrulhamento de rotina, guardas municipais receberam informações de que a equipe do Samu, acionada para atender uma vítima de lesão corporal, enfrentava dificuldades para realizar o atendimento devido à confusão no local.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Ao chegarem ao endereço, os agentes fizeram contato com os profissionais de saúde, que informaram que a mulher apresentava marcas no pescoço, aparentemente compatíveis com estrangulamento, além de um corte no lábio inferior, possivelmente provocado por um objeto perfurocortante.

Devido à gravidade dos ferimentos e ao estado de saúde, a vítima não conseguiu conversar com os guardas para relatar o que havia acontecido.

Testemunhas relataram histórico de ciúmes

Segundo informações registradas pela Guarda Municipal, populares apontaram a companheira da vítima como responsável pelas agressões. Uma testemunha contou que viu a mulher chegar à residência sem apresentar sinais aparentes de ferimentos ou embriaguez. Ela também afirmou ter visto a suspeita aguardando a chegada da companheira e soube das agressões depois que as duas entraram no imóvel.

Outra testemunha, familiar da vítima, também prestou informações aos agentes. Conforme seu relato, a companheira apresentaria comportamento possessivo e ciúmes excessivos, inclusive na presença de familiares.

Diante dos indícios de violência contra pessoa com quem mantinha relação íntima de afeto, a suspeita foi conduzida ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Cachoeiro de Itapemirim para as providências cabíveis.

Vítima permanece internada

Posteriormente, a Guarda Municipal entrou em contato com a médica responsável pelo atendimento da vítima na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

A profissional confirmou a presença de lesões na região do pescoço e um corte no lábio inferior. A paciente permaneceria internada para a realização de novos exames e acompanhamento médico. O caso foi encaminhado à Polícia Civil para os procedimentos de investigação.