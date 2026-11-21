A Prefeitura de Muqui anunciou a suspensão temporária do Concurso Público nº 001/2026. A medida também interrompe a abertura das inscrições, que estava prevista no cronograma do edital.

O comunicado foi divulgado pelo município na quarta-feira (18). Segundo a publicação, a suspensão atende a uma solicitação da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, formalizada por meio do Ofício nº 129/SEMAD/PMM/2026.

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De acordo com o Instituto de Desenvolvimento Social e Gestão (IDESG), responsável pela organização do certame, a decisão tem como objetivo permitir uma análise administrativa e garantir a segurança jurídica do concurso.

A suspensão é temporária. Conforme a Prefeitura, novas datas e informações sobre a retomada do processo seletivo serão divulgadas pelos canais oficiais do município e do instituto organizador.

Até que haja uma nova atualização, os candidatos devem acompanhar os comunicados oficiais para obter informações sobre o andamento do concurso.

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