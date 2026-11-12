Mutirão oferece atendimento jurídico, saúde e emissão de documentos em Cachoeiro nesta sexta-feira
Ação acontece das 8h às 17h, no Ginásio Municipal Nello Volla Borelli, e oferece atendimento jurídico, vacinação, emissão de documentos e assistência social a pessoas em situação de vulnerabilidade.
Cachoeiro de Itapemirim recebe nesta sexta-feira (13) um mutirão de serviços gratuitos voltado a pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social. A ação acontece das 8h às 17h, no Ginásio Municipal Nello Volla Borelli, no bairro Nova Brasília, e reunirá cerca de 20 instituições parceiras.
O Mutirão PopRuaJud oferecerá atendimentos jurídicos, serviços de saúde, emissão de documentos, assistência social e orientações sobre oportunidades de emprego. A iniciativa busca facilitar o acesso da população a serviços essenciais e garantir direitos.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A Defensoria Pública do Espírito Santo (DPES) participará da programação por meio do projeto Defensoria em Todo Lugar, oferecendo orientação e atendimento jurídico gratuito.
Entre os serviços jurídicos disponíveis estão solicitações de segunda via de certidão de nascimento, questões relacionadas a divórcio, guarda de filhos, pensão alimentícia e reconhecimento de paternidade ou maternidade.
Os participantes também poderão buscar orientação sobre processos criminais, acordos extrajudiciais e mediação de conflitos.
Confira os serviços gratuitos disponíveis
Além da assistência jurídica, o mutirão oferecerá:
- Atendimentos de saúde, vacinação e testes rápidos;
- Emissão de documentos, como carteira de identidade e CPF;
- Inscrição no Cadastro Único (CadÚnico);
- Atendimento do INSS e do Sine Solidário;
- Orientações sobre emprego e qualificação profissional;
- Assistência social e encaminhamento para programas públicos;
- Doação de roupas, calçados, kits de higiene e livros;
- Serviços veterinários;
- Atividades de convivência e rodas de conversa.
Para facilitar o atendimento, a Defensoria orienta os participantes a levarem documentos pessoais, como RG ou CNH, CPF, comprovante de residência e comprovante de renda.
Também é importante apresentar documentos relacionados à demanda, como certidões, contratos, boletos, receitas médicas, exames ou processos judiciais, quando disponíveis.
O PopRuaJud integra as ações da Política Nacional Judicial de Atenção a Pessoas em Situação de Rua, instituída pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
No Espírito Santo, a iniciativa reúne órgãos do Poder Judiciário, Ministério Público, defensorias públicas, instituições estaduais e organizações da sociedade civil.
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