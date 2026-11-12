Mutirão oferece atendimento jurídico, saúde e emissão de documentos em Cachoeiro nesta sexta-feira

Cachoeiro de Itapemirim recebe nesta sexta-feira (13) um mutirão de serviços gratuitos voltado a pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social. A ação acontece das 8h às 17h, no Ginásio Municipal Nello Volla Borelli, no bairro Nova Brasília, e reunirá cerca de 20 instituições parceiras.

O Mutirão PopRuaJud oferecerá atendimentos jurídicos, serviços de saúde, emissão de documentos, assistência social e orientações sobre oportunidades de emprego. A iniciativa busca facilitar o acesso da população a serviços essenciais e garantir direitos.

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A Defensoria Pública do Espírito Santo (DPES) participará da programação por meio do projeto Defensoria em Todo Lugar, oferecendo orientação e atendimento jurídico gratuito.

Entre os serviços jurídicos disponíveis estão solicitações de segunda via de certidão de nascimento, questões relacionadas a divórcio, guarda de filhos, pensão alimentícia e reconhecimento de paternidade ou maternidade.

Os participantes também poderão buscar orientação sobre processos criminais, acordos extrajudiciais e mediação de conflitos.

Confira os serviços gratuitos disponíveis

Além da assistência jurídica, o mutirão oferecerá:

Atendimentos de saúde, vacinação e testes rápidos;

Emissão de documentos, como carteira de identidade e CPF;

Inscrição no Cadastro Único (CadÚnico);

Atendimento do INSS e do Sine Solidário;

Orientações sobre emprego e qualificação profissional;

Assistência social e encaminhamento para programas públicos;

Doação de roupas, calçados, kits de higiene e livros;

Serviços veterinários;

Atividades de convivência e rodas de conversa.

Para facilitar o atendimento, a Defensoria orienta os participantes a levarem documentos pessoais, como RG ou CNH, CPF, comprovante de residência e comprovante de renda.

Também é importante apresentar documentos relacionados à demanda, como certidões, contratos, boletos, receitas médicas, exames ou processos judiciais, quando disponíveis.

O PopRuaJud integra as ações da Política Nacional Judicial de Atenção a Pessoas em Situação de Rua, instituída pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

No Espírito Santo, a iniciativa reúne órgãos do Poder Judiciário, Ministério Público, defensorias públicas, instituições estaduais e organizações da sociedade civil.

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