Nauhany «Naná» Silva, de dezasseis anos, deu no sábado à seleção brasileira o último ponto, o terceiro, no play-off da Billie Jean King Cup frente ao Canadá. O resultado foi 3-2, a primeira vitória de sempre sobre as canadianas. Na véspera, a mesma Naná tinha perdido o seu encontro quase sem dar luta.

Jogou-se a 20 e 21 de novembro em Vitória, num campo de terra batida junto ao centro comercial Shopping Vitória. O público do Espírito Santo viu, ao que tudo indica, quase tudo o que a competição pode oferecer. Uma derrota pesada logo no primeiro encontro, igualdade no fim do primeiro dia e o desfecho no quinto jogo. Com esta vitória, as brasileiras seguem para os Qualifiers de 2027.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Doze derrotas seguidas

Até este confronto, o Brasil tinha defrontado o Canadá 12 vezes. Não tinha ganho nenhuma. O ranking também estava contra as anfitriãs. O Canadá, campeão da competição em 2023, era oitavo no ranking mundial por equipas, e o Brasil 19.º.

A série de 0-12 pesava, talvez, sobretudo na cabeça. Cada confronto joga-se de novo e com outras jogadoras, e as contas antigas não dão pontos. A sensação de que uma série longa tem de continuar (ou está prestes a acabar) é aquilo a que os psicólogos chamam falácia do jogador, bem conhecida nos casinos online. Nas slots online e na roleta do Spinlander Casino, o resultado de cada ronda é definido pelo gerador de números aleatórios, que não se lembra das rodadas anteriores, por isso não existe uma combinação «devida» depois de uma série sem prémio. No ténis, o passado conta de alguma forma, através da experiência e da forma. Só que em Vitória, pela primeira vez, contou a favor do Brasil.

O primeiro dia terminou empatado

O play-off decide-se à melhor de cinco encontros, ganha quem chegar a três vitórias. Foi Naná quem abriu. Calhou-lhe uma adversária difícil, Bianca Andreescu, campeã do US Open em 2019. A diferença de nível viu-se logo, 3-6 e 1-6, apenas quatro jogos em dois sets.

Gabriela Cé repôs a igualdade. Frente a Kayla Cross, ganhou o primeiro set por 6-2, e o segundo chegou ao 7-5. A sexta-feira terminou com 1-1, e depois da derrota pesada no primeiro encontro as anfitriãs ficaram, provavelmente, satisfeitas com isso.

Pigossi guardada para os pares

A equipa técnica brasileira tomou a decisão-chave ainda antes de sábado. Laura Pigossi, por causa de uma lesão, foi dispensada dos singulares e guardada para os pares. A aposta resultou. A 21 de novembro, Pigossi e Luisa Stefani bateram Ariana Arseneault e Gabriela Dabrowski por 6-4 e 6-2. O Brasil passou para a frente pela primeira vez neste play-off.

Durou pouco. Andreescu entrou em campo para o singular frente a Cé e cedeu-lhe apenas três jogos, 6-2 e 6-1. Na prática, os dois pontos do Canadá neste play-off foram conquistados só por ela. Ficou 2-2 no total, e tudo passou a depender do quinto encontro.

O quinto encontro

Do outro lado da rede estava Clémence Mercier, de 18 anos, número 970 do mundo. A adversária era apenas dois anos mais velha. A brasileira de dezasseis anos tinha pela frente o segundo encontro em dois dias, e uma derrota seria a 13.ª seguida do Brasil no histórico com o Canadá. Silva venceu por 6-2 e 6-4.

Há um pormenor curioso. As quatro brasileiras que entraram em campo contribuíram para os três pontos finais. Cé ganhou o singular de sexta-feira, Pigossi e Stefani fecharam os pares, e Naná, no encontro decisivo, compensou a derrota de sexta.

O que vem a seguir

Os Qualifiers disputam-se em duas fases, em abril e novembro de 2027. Aí, o Brasil vai lutar por um lugar entre as oito finalistas da competição, o nível em que o Canadá conquistou o título em 2023. Faltam quase cinco meses para a fase de abril, e para já há uma grande pergunta. Será que Pigossi vai recuperar a tempo?