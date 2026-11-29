Alegre, na região do Caparaó capixaba, prepara uma programação especial para celebrar o Natal. Neste ano, o Natal + Alegre 2026 traz uma novidade: a inclusão da Feira Capixaba de Negócios no calendário de festividades.

A feira acontece entre os dias 10 e 12 de dezembro, no Parque de Exposições de Alegre. A iniciativa busca incentivar o empreendedorismo, valorizar os negócios e fortalecer a economia local.

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Já entre os dias 18 e 20 de dezembro, o Parque Getúlio Vargas, conhecido como Praça da Prefeitura, recebe a tradicional programação natalina do município.

A proposta é proporcionar momentos de celebração e união às famílias, além de movimentar a cidade durante as festividades de fim de ano.

A organização divulgará em breve a programação completa do Natal + Alegre 2026, com os detalhes das atrações previstas para esta edição.

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