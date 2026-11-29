Natal + Alegre 2026 terá novidades e seis dias de programação
O Natal + Alegre 2026 traz uma novidade: a inclusão da Feira Capixaba de Negócios no calendário de festividades.
Alegre, na região do Caparaó capixaba, prepara uma programação especial para celebrar o Natal. Neste ano, o Natal + Alegre 2026 traz uma novidade: a inclusão da Feira Capixaba de Negócios no calendário de festividades.
A feira acontece entre os dias 10 e 12 de dezembro, no Parque de Exposições de Alegre. A iniciativa busca incentivar o empreendedorismo, valorizar os negócios e fortalecer a economia local.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Já entre os dias 18 e 20 de dezembro, o Parque Getúlio Vargas, conhecido como Praça da Prefeitura, recebe a tradicional programação natalina do município.
A proposta é proporcionar momentos de celebração e união às famílias, além de movimentar a cidade durante as festividades de fim de ano.
A organização divulgará em breve a programação completa do Natal + Alegre 2026, com os detalhes das atrações previstas para esta edição.
Leia também: Show de Nabrasi e Suas Águias encerra Festival Sabores do Caparaó neste domingo
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726