O Festival Sabores do Caparaó Sem Fronteiras encerra a programação neste domingo (29), em Muniz Freire, com gastronomia regional e dois shows gratuitos. Nabrasi e Suas Águias comandam a última apresentação do evento, às 17h, no Parque de Exposições do município.

Inicialmente, a organização previa encerrar o festival no sábado (28). No entanto, decidiu ampliar a programação e oferecer mais um dia de atrações ao público.

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As atividades deste domingo começam às 15h, com a abertura da praça de alimentação e o show de Tatiana Bolzan. Na sequência, Nabrasi e Suas Águias sobem ao palco. As duas atrações apresentam repertórios de brasilidades.

Além da música, os visitantes podem apreciar pratos da culinária regional, degustar cafés especiais e conhecer produtos da agroindústria e do artesanato local.

O festival reúne 20 empreendimentos da sede de Muniz Freire e dos distritos de Vieira Machado, Piaçu e São Pedro. O cardápio inclui costela gaúcha preparada no fogo de chão, pratos autorais e cafés especiais produzidos no município.

A Prefeitura de Muniz Freire apresenta o evento, que conta com realização do Instituto Panela de Barro, patrocínio do Sicoob e apoio de instituições parceiras.

Confira a programação deste domingo (29)

– 15h – Abertura da praça de alimentação;

– 15h – Show de Tatiana Bolzan;

– 17h – Show de Nabrasi e Suas Águias.

Serviço

Evento: Festival Sabores do Caparaó Sem Fronteiras

Data: Domingo, 29 de novembro

Horário: A partir das 15h

Local: Parque de Exposições de Muniz Freire

Entrada: Gratuita

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