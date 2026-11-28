Natal Mágico CDL 2026: compras no ES podem render carro zero km e outros prêmios
Campanha Natal Mágico CDL 2026 reúne 11 municípios capixabas e vai sortear um carro zero quilômetro, cinco bicicletas elétricas e dez Smart TVs.
As compras de fim de ano podem render prêmios aos consumidores do Espírito Santo. A campanha Natal Mágico CDL 2026, iniciada na quarta-feira (25), vai sortear um carro zero quilômetro, cinco bicicletas elétricas e dez Smart TVs entre os clientes das lojas participantes.
Promovida pela União das CDLs (UCDL), a iniciativa reúne 11 municípios capixabas, incluindo Marataízes, Itapemirim e Presidente Kennedy, no Sul do Estado.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A campanha segue até 25 de dezembro, com sorteio previsto para o dia 29. A proposta é incentivar as compras no comércio local durante o período da Black Friday e do Natal.
Como participar?
A cada R$ 50 em compras nos estabelecimentos participantes, o consumidor terá direito a um cupom digital. Para concorrer, é necessário guardar a nota fiscal e cadastrá-la na plataforma oficial da campanha.
O limite é de 200 cupons por nota fiscal. Os consumidores também poderão consultar os estabelecimentos participantes por município e segmento comercial.
Confira os prêmios
- Um Fiat Mobi Like 1.0 zero quilômetro;
- Cinco bicicletas elétricas Flash R02 1000W;
- Dez Smart TVs Toshiba de 43 polegadas.
Os vendedores também poderão ganhar prêmios. A campanha prevê a distribuição de 16 vales-compras de R$ 200, acompanhados de vouchers com duas diárias no Sesc-ES. A premiação será destinada aos profissionais indicados nos cupons dos consumidores contemplados.
Participam da iniciativa as CDLs de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Guarapari, Viana, Colatina, Governador Lindenberg, Marataízes, Itapemirim e Presidente Kennedy.
Os comerciantes interessados ainda podem aderir à campanha procurando a CDL de seu município. Mais informações estão disponíveis no site oficial do Natal Mágico CDL 2026.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726