As compras de fim de ano podem render prêmios aos consumidores do Espírito Santo. A campanha Natal Mágico CDL 2026, iniciada na quarta-feira (25), vai sortear um carro zero quilômetro, cinco bicicletas elétricas e dez Smart TVs entre os clientes das lojas participantes.

Promovida pela União das CDLs (UCDL), a iniciativa reúne 11 municípios capixabas, incluindo Marataízes, Itapemirim e Presidente Kennedy, no Sul do Estado.

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A campanha segue até 25 de dezembro, com sorteio previsto para o dia 29. A proposta é incentivar as compras no comércio local durante o período da Black Friday e do Natal.

Como participar?

A cada R$ 50 em compras nos estabelecimentos participantes, o consumidor terá direito a um cupom digital. Para concorrer, é necessário guardar a nota fiscal e cadastrá-la na plataforma oficial da campanha.

O limite é de 200 cupons por nota fiscal. Os consumidores também poderão consultar os estabelecimentos participantes por município e segmento comercial.

Confira os prêmios

Um Fiat Mobi Like 1.0 zero quilômetro;

Cinco bicicletas elétricas Flash R02 1000W;

Dez Smart TVs Toshiba de 43 polegadas.

Os vendedores também poderão ganhar prêmios. A campanha prevê a distribuição de 16 vales-compras de R$ 200, acompanhados de vouchers com duas diárias no Sesc-ES. A premiação será destinada aos profissionais indicados nos cupons dos consumidores contemplados.

Participam da iniciativa as CDLs de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Guarapari, Viana, Colatina, Governador Lindenberg, Marataízes, Itapemirim e Presidente Kennedy.

Os comerciantes interessados ainda podem aderir à campanha procurando a CDL de seu município. Mais informações estão disponíveis no site oficial do Natal Mágico CDL 2026.