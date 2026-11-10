Natal Solidário arrecada cestas básicas para famílias carentes de Cachoeiro

Uma campanha solidária busca arrecadar cestas básicas para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social em Cachoeiro de Itapemirim. A iniciativa Natal Solidário, organizada por Romildo Silva, convida a população a contribuir com alimentos para garantir um Natal com comida na mesa de quem mais precisa.

Romildo iniciou o projeto em 2020, quando arrecadava caixas de bombons para distribuir durante o período natalino. Em 2023, ele decidiu mudar o foco da campanha e passou a receber cestas básicas, com o objetivo de atender às necessidades alimentares das famílias.

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A mudança surgiu após o organizador perceber que muitas pessoas enfrentavam dificuldades para garantir a alimentação durante o Natal. A situação motivou o organizador a transformar a iniciativa em uma ação voltada à arrecadação de alimentos.

“Nos primeiros três anos da campanha de cestas básicas, a mobilização arrecadou mais de 100 unidades e alcançou famílias de quatro bairros de Cachoeiro. O resultado incentivou a continuidade do projeto”, explica Romildo.

Como ajudar o Natal Solidário?

Neste ano, Romildo busca novamente o apoio da população para ampliar a corrente de solidariedade. A campanha recebe doações de cestas básicas completas, que serão destinadas às famílias atendidas pela iniciativa.

Contudo, o organizador reforça que não consegue receber alimentos avulsos para montar as cestas. Por isso, quem deseja participar deve contribuir com uma ou mais cestas básicas já montadas.

Os interessados podem entrar em contato diretamente com Romildo Silva pelo Instagram ou WhatsApp.

Saiba como fazer sua doação

Campanha: Natal Solidário

Organizador: Romildo Silva

Objetivo: Arrecadar cestas básicas para famílias carentes

Local: Cachoeiro de Itapemirim (ES)

O que doar: Uma ou mais cestas básicas completas

Instagram: Romildo Silva

WhatsApp: (28) 99911-7854

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