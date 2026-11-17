O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) ameaçou sair do Partido Liberal caso a legenda declare apoio à reeleição de Hugo Motta (Republicanos-PB) para a presidência da Câmara dos Deputados. A declaração foi feita em entrevista à rádio mineira 98 News, na segunda-feira (16).

“Eu acho que o PL decidir apoiar o Hugo Mota deixaria insustentável a minha permanência no partido”, disse Nikolas. O deputado afirmou, porém, que é improvável que a legenda declare apoio aberto ao parlamentar.

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O deputado também afirmou que, caso algum colega declarasse apoio à Motta, poderia “manchar a imagem” não apenas de si próprio, mas de todo o partido.

Em seguida, Nikolas disse que sabe que não comanda o voto dos demais deputados do partido, mas que está no comando da sua “própria permanência” na legenda. Ele já havia citado na entrevista a sua responsabilidade e de outros filiados, como deputado federal eleito Lucas Pavanato (PL-SP), de puxar votos para o partido.

Como o Estadão mostrou em outubro, a eleição de Nikolas, com mais de 3 milhões de votos, foi o suficiente para eleger mais 13 deputados do PL em Minas Gerais além dele próprio.

Em seguida, o deputado citou motivos para ser contra a reeleição de Motta. Entre eles, o atraso para a votação da anistia pelos condenados pelos ataques antidemocráticos do 8 de Janeiro e o apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Nikolas também mencionou a possibilidade de ele próprio concorrer à cadeira de presidente da Câmara dos Deputados, e afirmou que sua chance de ganhar seria uma “improbabilidade”.

O Partido Liberal tem a maior bancada eleita na Casa para o mandato que se inicia no ano que vem, com 121 deputados eleitos. Por outro lado, os partidos que declararam apoio à reeleição do presidente da Câmara representam mais de 70% dos eleitos.

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